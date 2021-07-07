В Украине упростили проверку автомобилей - обнародованы VIN-коды

На Едином государственном портале открытых данных начали публиковать сведения про автомобили и их собственников вместе с VIN-кодом. До сих пор эти сведения были доступны без уникального номера автомобиля, сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В Украине упростили проверку автомобилей - обнародованы VIN-коды

Правда, пока Министерство внутренних дел опубликовало набор данных вместе со сведениями о VIN-коде только на автомобили, зарегистрированные в нашей стране с 1 января 2021 года. Для других машин VIN-коды не обнародованы.

Тем не менее, то, что МВД упростило проверку автомобилей – хорошая новость. На государственном портале открытых данных стали доступны VIN-коды 820 тысяч зарегистрированных автомобилей. К тому же эта информация вскоре будет добавлена в популярные сервисы проверки машин.

Напомним, в VIN-коде зашифрована информация про авто. С его помощью можно, например, проверить подлинность техпаспорта и узнать, сколько у машины было владельцев.

Ранее стало известно, что в Украине номерные знаки начали выдавать в автосалонах при покупке новых автомобилей.


Максимов Віталій, Тудей

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