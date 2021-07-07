В Польше вертолет с гражданами Украины упал в воду, три человека госпитализированы

Перші два французькі вертольоти Н125 за контрактом із компанією Airbus Helicopter прибули у січні 2020.

Трое граждан Украины госпитализированы в Польше во вторник после падения частного вертолета, в котором они находились, в воду.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

"Известно, что на вертолете летали граждане Украины, которые проживали в Польше . Наиболее пострадавшая женщина была доставлена в больницу в Гижицко с травмой позвоночника. Ее 17-летняя дочь, тоже с поврежденным позвоночником, была доставлена в Ольштын на вертолете Польской медицинской авиации. Пилот был доставлен на объект в Гижицко для наблюдения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на озере Талты в Варминско-Мазурском воеводстве.

Информацию о происшествии спасатели получили в 9:26. По информации свидетелей происшествия, вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем, постепенно он начал опускаться, пока не упал в воду. Машина полностью затонула.

На место аварии прибыли туристы на частном катере, они помогли трем пострадавшим выбраться из водоема. Сейчас пассажиры вертолета госпитализированы.

Полиция под контролем прокуратуры начала расследование аварии.