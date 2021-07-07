В Польше вертолет с гражданами Украины упал в воду, три человека госпитализированы
Инцидент произошел на озере Талты в Варминско-Мазурском воеводстве.
Трое граждан Украины госпитализированы в Польше во вторник после падения частного вертолета, в котором они находились, в воду.
Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.
"Известно, что на вертолете летали граждане Украины, которые проживали в Польше. Наиболее пострадавшая женщина была доставлена в больницу в Гижицко с травмой позвоночника. Ее 17-летняя дочь, тоже с поврежденным позвоночником, была доставлена в Ольштын на вертолете Польской медицинской авиации. Пилот был доставлен на объект в Гижицко для наблюдения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел на озере Талты в Варминско-Мазурском воеводстве.
Информацию о происшествии спасатели получили в 9:26. По информации свидетелей происшествия, вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем, постепенно он начал опускаться, пока не упал в воду. Машина полностью затонула.
На место аварии прибыли туристы на частном катере, они помогли трем пострадавшим выбраться из водоема. Сейчас пассажиры вертолета госпитализированы.
Полиция под контролем прокуратуры начала расследование аварии.
Напомним, сегодня самолет Ан-26 с пассажирами на борту упал в море на Камчатке в РФ. На борту находилось 22 пассажира, в том числе два ребенка, и шесть членов экипажа.