Немецкий разработчик аэротакси Volocopter получил разрешение на производство летательных аппаратов

Немецкий стартап Volocopter, занимающийся разработкой летающего такси на электрической тяге, объявил о приобретении своего давнего партнёра в лице авиастроительной компании DG Flugzeugbau. Эта покупка обеспечит Volocopter разрешением на производство своего аппарата в соответствии с производственным стандартам Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

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Условия сделки не разглашаются, но её успешное завершение означает, что Volocopter получит разрешение на организацию производства аэротакси на электрической тяге, соответствующего требованиям EASA. Разрешение на ведение проектной деятельности в Евросоюзе стартап получил ещё в 2019 году.

«Сейчас Volocopter является первой и единственной компанией, ведущей разработку электрического летательного аппарата с вертикальным взлётом и посадкой, и имеющей необходимые разрешения на проектирование и организацию производства для продвижения своего летательного аппарата к коммерческому запуску», — говорится в заявлении компании Volocopter.

Согласно имеющимся данным, Volocopter планирует начать коммерческую эксплуатацию двухместных летающих такси на регулярной основе к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут в 2024 году. Помимо аэротакси Volocopter также разрабатывает беспилотный летательный аппарат для транспортировки грузов. Не так давно немецкий стартап привлёк €200 млн инвестиций для дальнейшего развития бизнеса и получения необходимых сертификатов. Среди инвесторов Volocopter в рамках этого раунда финансирования отметились Geely, Daimler, DB Schenker, Intel Capital и др.



