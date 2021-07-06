Ford готовится к выпуску нового бюджетного кроссовера

В конце текущего года в продаже появится обновленный компактный кроссовер Ford EcoSport. Компания Ford уже начала его тестировать в Индии, о чем свидетельствуют шпионские фотографии.

Ford готовится к выпуску нового бюджетного кроссовера

К сожалению, шпионские фото очень плохого качества, а сам кроссовер хорошо закамуфлирован (спереди). Поэтому пока трудно сказать что-то конкретное про его дизайн.

Судя по всему, обновленный EcoSport получит передний бампер в стиле кроссовера Territory, а также новую радиаторную решетку, новые фары и задние фонари.

Салон должен быть отделан новыми материалами, будет новое оборудование.

А вот технических изменений ждать не нужно. Линейка двигателей тоже останется прежней и без модернизации. Но, по слухам, может добавиться новый 1,2 л бензиновый турбодвигатель. Официально это не подтверждено.

Ford готовится к выпуску нового бюджетного кроссовера

В Украине Ford EcoSport 2020 модельного года в базовой комплектации стоит от 575 049 гривен. Он оснащается 1,0 л двигателем мощностью 125 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее стало известно, что Ford разработал систему, благодаря которой стекла автомобилей больше не будут запотевать. Она активируется при обнаружении влаги в воздухе салона.


Максимов Віталій, Тудей

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