Обновлённый интерфейс Tesla более наглядно покажет водителям, как работает автопилот

Выход бета-версии программного обеспечения FSD v9 для широкой публики, как стало известно на этой неделе, компания Tesla в очередной раз задерживает, но при этом не так сильно, чтобы вызвать недовольство аудитории. Илон Маск (Elon Musk) объяснил, что попутно пользовательский интерфейс бортового компьютера Tesla будет модернизирован, позволяя буквально «заглянуть машине в мозги».

Обновлённый интерфейс Tesla более наглядно покажет водителям, как работает автопилот

Источник изображения: Electrek

Новая версия пользовательского интерфейса под индексом 11, как отмечает Electrek, должна выйти на рынок одновременно с обновлением управляющего ПО до бета-версии FSD v9. Главным нововведением нового интерфейса должно стать изменение визуализации работы систем активной помощи водителю. Что характерно, Илон Маск в своих комментариях говорит о доступности нового способа визуализации для всех машин, оснащённых бортовым компьютером FSD на базе процессора Tesla собственной разработки. Даже если автопилот при этом не оплачен и не активирован, пользователь сможет наблюдать за дорожной обстановкой на экране системы в новом способе отображения.

Испытатели, имеющие доступ к ранней бета-версии программного обеспечения FSD v9, уже наблюдают все эти изменения на дисплее своих электромобилей Tesla, но в серийном варианте они будут более удобными для восприятия, лишившись разного рода служебной информации, загромождающей экран. Главным условием доступа к новому интерфейсу станет наличие бортового компьютера поколения FSD — их компания начала устанавливать в свои электромобили с апреля 2019 года. Машины более ранних годов выпуска за доплату могут быть модернизированы путём замены бортового компьютера. Цель грядущих изменений интерфейса — сделать работу систем активной помощи водителю более понятной для человека и предсказуемой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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