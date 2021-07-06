Общественный транспорт в Киеве меняет график работы: расписание маршрутов

В Киеве общественный транспорт будет работать на час дольше в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend, который продлится до 10 июля. Речь идет как о наземном пассажирском транспорте, так и метрополитене. Новый график работы транспорта объявили в "Киевпастрансе".

Общественный транспорт в Киеве меняет график работы: расписание маршрутов

Изменения в работе транспорта будут действовать в ночь с 6 на 7 июля и с 9 на 10 июля. Станция "Выставочный центр" будет закрываться не в 00:04, как обычно, а в 01:04, а откроется в 05:53.

Кроме того, в ночь с 6 на 7 и в ночь с 9 на 10 июля будет продлена работа:

  • автобусных маршрутов №1-Т, 56, 33-Т, 99
  • троллейбусных маршрутов №3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 30, 37, 41, 43, 45
  • трамвайных маршрутов №8 и 28.

В ночь с 7 на 8 и в ночь с 8 на 9 июля будет продлена работаавтобусного маршрута №56 и троллейбусных маршрутов №11, 12, 43, 45.

Что касается работы киевского метрополитена, то до 11 июля возможно ограничение на вход на станции "Выставочный центр" после завершения фестиваля.

Также известно, что станция метро "Контрактовая площадь" закрыла один из вестибюлей в связи с заменой турникетов. Ремонтные работы будут проходить с 6 по 10 июля.

Как известно, фестиваль Atlas Weekend проходит в Киеве 5-11 июля с соблюдением всех карантинных ограничений. Среди хедлайнеров - Fatboy Slim, DJ Snake, Верка Сердючка, The Hardkiss, Океан Ельзи, Тина Кароль, Валерий Меладзе и другие.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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