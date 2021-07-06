Активисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшим в автокатастрофе в Днепре

По данным СМИ, водитель одной из машин-участниц аварии скрылся из больницы.

Активисты объявили о сборе средств для помощи пострадавшему в автокастрофе в Днепре Руслану Гусейнову. Авария унесла жизнь его жены Марины, также травмированы еще пять человек.

Катастрофа случилась 3 июля на Набережной Победы. На дороге столкнулись автомобили BMW i Toyota. В больницу им. Мечникова госпитализировали пятерых пострадавших. Водитель BMW, по предварительным данным, выбил дверь в кабинете томографии и скрылся из больницы, пишет "Информатор".

По состоянию на вчера в больнице оставались четверо пострадавших: Гусейнов, который ехал в Toyota, а также три пассажирки BMW.

У 30-летнего Руслана Гусейнова диагностировали кому третьей степени, он в критическом состоянии. 38-летняя Яна Василенко госпитализирована с переломом шейного отдела позвоночника, она в тяжелом состоянии. 29-летняя Полина Варцаба имеет множественные переломы позвоночника и ребер, также в тяжелом состоянии. Ирина Варцаба получила черепно-мозговую травму, она в состоянии средней тяжести.

Издание также опубликовало ссылку на сообщение со сбором средств для пострадавшего Гусейнова и трех женщин.

Объявление о сборе средств для Гусейнова также опубликовали в группе "Байкеры Украины" в Facebook.