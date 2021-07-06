Автоперевозчики Украины надеются на отмену транзитных разрешений ЕС

Автоперевозчики Украины надеются на отмену транзитных разрешений ЕС

Автомобильные перевозчики рассчитывают, что транзитные перевозки со странами ЕС будут либерализированы, сообщил президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко на комитетском слушании на тему "Стратегические ориентиры углубления торгово-экономических отношений Украины со странами ЕС в условиях действия Соглашения об ассоциации", пишет ЦТС.

"Мы надеемся, что работа над 136 статьей Соглашения даст возможность отмены транзитных разрешений, то есть либерализацию. Такой процесс был начат в 2020 году, и я надеюсь, что в этом году этот вопрос будет решен", - отметил он.

По словам Л.Костюченко, в прошлом году экспорт составлял 24% всех видов транспорта и 50% импорт.

"Нас сдерживает система разрешений на перевозки, в которой мы сегодня работаем. На сегодняшний день уже использовано более 50% разрешений по всем странам", - отметил он.

"Так, например, Польша в 2018 году уменьшила нам квоту на перевозки с 200 тыс. разрешений до 160 тыс., наперекор 136 статье Соглашения с ЕС", - добавил глава ассоциации международных перевозчиков.

Напомним, что Украина и Польша на заседании украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных автоперевозок в ноябре прошлого года договорились выделить 5 тыс. дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год.

ервые разрешения наши перевозчики получат в начале декабря. Срок действия дополнительных разрешений до 31 января 2021 года", - отметил тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий. Согласно договоренностям, Польша планировала выделить 1500 универсальных и 3500 транзитных допразрешений.


МинПром по материалам ЦТС

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