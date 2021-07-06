В РоSSии пассажирский самолет с 28 людьми на борту упал в море (обновлено)

Ан-26 мог упасть в Охотское море.

В РоSSии пассажирский самолет с 28 людьми на борту упал в море (обновлено)

В РоSSии самолет Ан-26 с пассажирами на борту перестал выходить на связь и пропал с радаров 6 июля, когда выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану.

Обновление. Поисковая служба выяснила, что самолет упал в море. Как пишет Reuters со ссылкой на роSSийские СМИ, самолет Ан-26 упал в море на Камчатке. На борту находились 22 пассажира, в том числе два ребенка, и шесть членов экипажа.

Еще до момента обнаружения самолета роSSийское агентство Интерфакс писало, что самолет мог упасть в Охотское море в районе угольного разреза вблизи Паланы.

"Самолет ищут и над морем, и над сушей, рассказал гендиректор авиакомпании "Витязь-Аэро" Дмитрий Черных. В поисковой операции участвует вертолет его компании. По словам Черных, территория будет осматриваться до наступления темноты", - говорится в сообщении.

В Гидрометцентре региона сказали, что в районе Паланы сейчас низкая облачность, осадков нет, дует слабый ветер.

По факту исчезновения самолета начато уголовное производство.

Напомним, в воскресенье, 4 июля, на Филиппинах разбился военный самолет, погибли по меньшей мере 47 человек.

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