Правда ли, что электромобили загрязняют атмосферу меньше дизельных

В 2017 году бельгийское исследовательское агентство Transport & Environment выяснило, что электромобили наносят меньше вреда окружающей среде, чем автомобили с дизельными двигателями — даже если энергию они получают от угольных электростанций.

Электромобили выгодно отличаются от обычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания экологически чистой силовой установкой, которая не потребляет топливо и, соответственно, не выпускает в атмосферу выхлопные газы. Однако на самом деле всё не так просто. Рост количества электромобилей может привести к резкому повышению нагрузки на электростанции, большая часть которых работает на газе, угле и нефти.

Повышение нагрузки на электростанции неизбежно приведёт к увеличению объёмов выбросов вредных веществ - углекислого газа, сажи и оксидов серы. Более того, производство литий-ионных аккумуляторов для электромобилей нельзя назвать экологически чистым, а после утилизации такие батареи могут загрязнять почву вредными веществами.

В 2017 году исследователи из агентства Transport & Environment решили разобраться в этом вопросе и сравнили данные о выбросах электростанций в нескольких европейских странах и на производстве батарей для электромобилей с данными о выбросах автомобилей с дизельными двигателями. Почему дизель? Потому что эти моторы считаются наиболее вредными из-за выбросов сажи, серных и свинцовых соединений.

Сера и свинец обязательно присутствуют в дизельном топливе в той или иной концентрации, что в некоторых случаях может вызвать отравление, а сажа провоцирует тяжёлые лёгочные заболевания. Для исследования эксперты выбрали Польшу - страну с наибольшей в Евросоюзе долей тепловых электростанций. И получилось, что даже с учётом производства аккумуляторов и их последующей утилизацией электромобили загрязняют атмосферу на 25% меньше!

К примеру, за весь жизненный цикл дизельный автомобиль выбрасывает в среднем 206,1 грамма углекислого газа на километр пути, а выбросы электромобиля за тот же период составят 159,1 грамма на километр в Польше и всего 30 граммов на километр — в Швеции. В среднем же в Евросоюзе электромобиль за свой жизненный цикл выбрасывает 89,1 грамма углекислого газа на километр — гораздо меньше, чем дизельные моторы.



