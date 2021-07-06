Электромобильный стартап Rimac получил контроль над Bugatti — сверхмощных электрокаров станет больше

Хорватский стартап по производству электромобилей Rimac объявил об объединении с известной компанией по производству суперкаров Bugatti, принадлежащей немецкому концерну Volkswagen. В рамках соглашения была сформирована новая совместная компания под названием Bugatti Rimac.

Электромобильный стартап Rimac получил контроль над Bugatti — сверхмощных электрокаров станет больше

David Paul Morris/Bloomberg

Bugatti Rimac является совместным предприятием Rimac Group и Porsche (также принадлежит Volkswagen), в котором стороны имеют доли в размере 55 и 45 % соответственно. Заметим, что Porsche владеет 24 % акций самой Rimac, так что формально немецкий бренд владеет 58,2 % совместного предприятия. Впрочем, компании заявили, что в реальности у Porsche не будет контрольного пакета акций совместного предприятия. По словам главы Porsche Оливера Блюма (Oliver Blume), вся сделка была проведена с помощью акций, то есть, без денежных транзакций.

Электромобильный стартап Rimac получил контроль над Bugatti — сверхмощных электрокаров станет больше

Новую компанию возглавит 32-летний Мате Римак (Mate Rimac), который основал Rimac в 2009 году. Он владеет 37 % акций своей компании, что соответствует 20,4 % акций совместного предприятия Bugatti Rimac. Электрические и аккумуляторные системы Rimac нашли применение в автомобилях от Aston Martin и Pininfarina до Jaguar, а также в подразделении бренда VW Seat по выпуску гоночных суперкаров. Так что в гиперкарах Bugatti они явно придутся к месту.

«Rimac и Bugatti идеально подходят друг другу с точки зрения того, что каждый из нас предлагает. Являясь молодой, динамичной и стремительно развивающейся автомобильной и технологической компанией, мы зарекомендовали себя как первопроходцы в области электрических технологий», — отметил Римак, добавив, что бизнес по выпуску гиперкаров «должен быть самодостаточным и прибыльным».

Говоря о планах новой компании, Римак заявил, что в этом десятилетии у Bugatti будет электрическая модель, но к концу этого периода она по-прежнему будет производить гибридные модели. «У нас могут быть две параллельные, очень разные продуктовые линейки», — сказал Римак, сравнив Bugatti со швейцарскими часами, а Rimac — с Apple Watch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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