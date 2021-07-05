Водитель под наркотиками сбил насмерть велосипедиста вблизи Ивано-Франковска

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Полицейские Ивано-Франковщины расследуют дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб велосипедист.

Автопроисшествие со смертельным исходом произошло между Тисменицей и Ивано-Франковском, где водитель в состоянии наркотического опьянения совершил наезд на велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту начато уголовное производство, информирует пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло 5 июля в 2:10 на улице Тисменицкой. Водитель автомобиля Audi A4 - 29-летний местный житель, двигаясь по автодороге Н-18 "Ивано-Франковск-Тернополь", совершил наезд на мужчину, который пересекал на велосипеде проезжую часть дороги.

В результате аварии 40-летний франковчанин скончался на месте происшествия.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Водитель в медицинском учреждении проверен на состояние опьянения. По заключению врача, шофер находился в наркотическом опьянении.

По факту аварии следователями начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, киевские патрульные заподозрили "слугу народа" Брагара в управлении автомобилем под наркотиками. В свою очередь нардеп заявил, что патрульные вымогали у него взятку. Народный избранник также опубликовал результаты теста на наркотики, который он сделал по собственной инициативе. По его словам, тест отрицательный.

Причастных к инциденту с нардепом Брагарем патрульных и их непосредственных руководителей отстранили от исполнения обязанностей. Выяснилось, что бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. Назначено служебное расследование.