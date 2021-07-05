Кусок бетона с Брестского моста в Киеве пробил ветровое стекло "ГАЗели"

Патрульная полиция частично перекрыла движение под путепроводом.

На проспекте Победы в Киеве с моста у метро "Берестейская" на автомобиль "ГАЗель", проезжавший внизу, упал кусок бетона. Обломок пробил ветровое стекло грузовика со стороны пассажира.

Об этом сообщается в паблик "Киев оперативный".

Из-за обвала части конструкции Брестского путепровода патрульная полиция перекрыла под ним движение по левой полосе. Движения по проспекту Победы в направлении центральной части города будет осложнено.

Фото: Патрульная полиция Киева

Напомним, что похожий случай на этом мосту произошел три года назад, в июне 2018-го. Тогда обломок также пробил лобовое стекло автомобиля, серьезно травмировал пассажира.

В 2020 году на путепроводе провели противоаварийные работы, скрепив скобами элементы железобетонного ограждения, которое начало деформироваться от вибраций. Тогда сообщалось, что "в ближайшие годы" путепровод собираются капитально отремонтировать.

1 июля под путепроводом перевернулась фура с газоблоками. Пресс-служба КГГА утверждала, что мост повреждений не получил.

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