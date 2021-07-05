GM представил электромобиль за 11 000 долларов

Осенью 2021 года китайская компания SAIC вместе с американским концерном General Motors начнет продавать небольшой электромобиль KiWi EV. В базовой комплектации он будет стоить от 10 809 долларов.

GM представил электромобиль за 11 000 долларов

Длина KiWi EV составляет 2984 мм, высота – 1588 мм, ширина – 1647 мм, а колесная база – 2020 мм. Покупателям этот электрокар предложат в двух версиях – двухместной и четырехместной.

В базовой комплектации будет информационно-развлекательная система, две подушки безопасности, Антиблокировочная система, а также системы ESC, EBD и HBA. То есть это один из самых оснащенных автомобилей в своем классе с точки зрения безопасности и технологий.

GM представил электромобиль за 11 000 долларов

Салон отделан материалами высокого качества. В целом салон выполнен в минималистическом стиле.

Электрическая силовая установка состоит из электромотора мощностью 54 л.с. и батареи на 31,9 Квтч. Запас хода – 305 км.

Стоимость KiWi EV объявят позже. По слухам, в базовой комплектации этот электрокар будет стоить от 10 800 долларов.

GM представил электромобиль за 11 000 долларов

Ранее стало известно, что Volkswagen вместе с китайской компанией JAC разработал бюджетный электромобиль Sol E10X. В Китае он стоит от 6 100 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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