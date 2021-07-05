Uber и Bolt повышают тарифы на свои услуги в Киеве
Популярные сервисы такси — Uber и Bolt — повышают тарифы на свои услуги в Киеве. Об этомпишет ain.ua.
Как изменятся цены
Компания Bolt в информационном канале для водителей Киева сообщила о том, что с 4 июля повышает тарифы на все категории такси.
Согласно новой тарифной сетке, минимальная стоимость поездки в Bolt теперь составляет 55 гривен (до этого было 40 грн), а стоимость поездки в категории комфорт стартует с 65 грн (раньше с 55 грн).
При этом не все тарифы подорожали. Так подача машины в категории «Бизнес» стала даже дешевле — 60 вместо 70 грн.
Но при этом минимальная стоимость поездки поднялась с 70 до 90 грн, а стоимость 1 км путы выросла с 7 до 8 грн.
Uber также разослал водителям своих сервисов электронные письма, в которых объявил о повышении тарифов на перевозки.
Точной даты, когда обновленные расценки начнут действовать нет, но ожидается, что это произойдет в июле 2021 года. В письме указывается, что изменения коснутся UberX, UberX Saver, Pool Chance, Uber Connect, Uber Select, Green и Uber VAN.
Источник: https://biz.censor.net/n3275149