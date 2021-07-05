Uber и Bolt повышают тарифы на свои услуги в Киеве

Популярные сервисы такси — Uber и Bolt — повышают тарифы на свои услуги в Киеве. Об этомпишет ain.ua.

Uber и Bolt повышают тарифы на свои услуги в Киеве
Фото: korrespondent.net

Как изменятся цены

Компания Bolt в информационном канале для водителей Киева сообщила о том, что с 4 июля повышает тарифы на все категории такси.

Согласно новой тарифной сетке, минимальная стоимость поездки в Bolt теперь составляет 55 гривен (до этого было 40 грн), а стоимость поездки в категории комфорт стартует с 65 грн (раньше с 55 грн).

При этом не все тарифы подорожали. Так подача машины в категории «Бизнес» стала даже дешевле — 60 вместо 70 грн.

Но при этом минимальная стоимость поездки поднялась с 70 до 90 грн, а стоимость 1 км путы выросла с 7 до 8 грн.

Uber также разослал водителям своих сервисов электронные письма, в которых объявил о повышении тарифов на перевозки.

Точной даты, когда обновленные расценки начнут действовать нет, но ожидается, что это произойдет в июле 2021 года. В письме указывается, что изменения коснутся UberX, UberX Saver, Pool Chance, Uber Connect, Uber Select, Green и Uber VAN.

Источник: https://biz.censor.net/n3275149

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
В аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в АнталиюВ аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в Анталию
В Черном море потерпело аварию украинское рыболовецкое судно (обновлено)В Черном море потерпело аварию украинское рыболовецкое судно (обновлено)
Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»
Новый Toyota Land Cruiser Prado появится позже, чем ожидалосьНовый Toyota Land Cruiser Prado появится позже, чем ожидалось
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве будут судить мужчину, который на угнанном автомобиле скрылся с места смертельного ДТПВ Киеве будут судить мужчину, который на угнанном автомобиле скрылся с места смертельного ДТП
В Киеве увеличили тарифы на парковкуВ Киеве увеличили тарифы на парковку
В Киеве на Берестейской перевернулась фура, задев несколько легковых автомобилей и конструкцию путепроводаВ Киеве на Берестейской перевернулась фура, задев несколько легковых автомобилей и конструкцию путепровода
Борщаговскую линию скоростного трамвая в Киеве продлят до центраБорщаговскую линию скоростного трамвая в Киеве продлят до центра
BMW снизит себестоимость своих автомобилей на 25%BMW снизит себестоимость своих автомобилей на 25%
Ночью в Киеве сожгли автомобиль активисту, который борется с незаконной застройкойНочью в Киеве сожгли автомобиль активисту, который борется с незаконной застройкой
Сегодня с 14:00 в Киеве из-за жары ограничивают движение грузовиковСегодня с 14:00 в Киеве из-за жары ограничивают движение грузовиков
Dacia показала новый логотип и стиль для своих автомобилейDacia показала новый логотип и стиль для своих автомобилей
Пешеходную улицу Сагайдачного в Киеве временно сделают проезжейПешеходную улицу Сагайдачного в Киеве временно сделают проезжей
Пьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовикПьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовик
Последние новости
Подгружаем последние новости