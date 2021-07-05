Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»

Лоукостер Wizz Air 3 июля после 10-летнего перерыва вернулся в аэропорт «Борисполь» на постоянной основе, сообщает avianews.com.

Фото: аэропорт "Борисполь"

Как будут летать Wizz Air

Теперь в главный аэропорт Украины будет летать «дочка» авиакомпании — Wizz Air Abu Dhabi, которая соединит Киев со столицей ОАЭ Абу-Даби. На маршруте будут использоваться новые самолеты Airbus A321neo с 239 местами.

В первые две недели лоукостер будет летать в «Борисполь» только раз в неделю — по субботам.

С 20 июля и до конца месяца он добавит перелеты по вторникам.

График на август предусматривает полеты снова один раз в неделю — по четвергам, а в сентябре уже три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Минимальная цена авиабилетов из Киева в Абу-Даби начинается от 840 грн в одну сторону с учетом перевозки маленькой ручной клади. Однако число рейсов с такими ценами ограничено.

Почему Wizz Air вернулся в аэропорт «Борисполь»

О причинах изменения дислокации самолетов венгерского лоукостера еще в мае 2021 года на пресс-конференции рассказал Денис Костржевский, глава совета директоров компании «Мастер-Авиа», которая управляет аэропортом « Киев ».