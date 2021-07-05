Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»
Лоукостер Wizz Air 3 июля после 10-летнего перерыва вернулся в аэропорт «Борисполь» на постоянной основе, сообщает avianews.com.
Как будут летать Wizz Air
Теперь в главный аэропорт Украины будет летать «дочка» авиакомпании — Wizz Air Abu Dhabi, которая соединит Киев со столицей ОАЭ Абу-Даби. На маршруте будут использоваться новые самолеты Airbus A321neo с 239 местами.
- В первые две недели лоукостер будет летать в «Борисполь» только раз в неделю — по субботам.
- С 20 июля и до конца месяца он добавит перелеты по вторникам.
- График на август предусматривает полеты снова один раз в неделю — по четвергам, а в сентябре уже три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Минимальная цена авиабилетов из Киева в Абу-Даби начинается от 840 грн в одну сторону с учетом перевозки маленькой ручной клади. Однако число рейсов с такими ценами ограничено.
Почему Wizz Air вернулся в аэропорт «Борисполь»
О причинах изменения дислокации самолетов венгерского лоукостера еще в мае 2021 года на пресс-конференции рассказал Денис Костржевский, глава совета директоров компании «Мастер-Авиа», которая управляет аэропортом «Киев».
«Wizz Air переходит на [более вместительные] самолеты Airbus А321, которые летают из нашего аэропорта с ограничениями. А из Борисполя они могут летать без ограничений. И именно дальние рейсы, например в ОАЭ — это граничная дальность для тех самолетов. Они должны выполнять полностью загруженными пассажирами, грузом и еще полностью заправленными. Из аэропорта «Киев» А321 с полной загрузкой просто не вылетает. Потому авиакомпания приняла решение летать в Абу-Даби из соседнего аэропорта», — объяснил Кострежевский.