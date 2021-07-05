Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»

Лоукостер Wizz Air 3 июля после 10-летнего перерыва вернулся в аэропорт «Борисполь» на постоянной основе, сообщает avianews.com.

Лоукостер Wizz Air теперь будет летать в дальние рейсы из аэропорта «Борисполь»
Фото: аэропорт "Борисполь"

Как будут летать Wizz Air

Теперь в главный аэропорт Украины будет летать «дочка» авиакомпании — Wizz Air Abu Dhabi, которая соединит Киев со столицей ОАЭ Абу-Даби. На маршруте будут использоваться новые самолеты Airbus A321neo с 239 местами.

  • В первые две недели лоукостер будет летать в «Борисполь» только раз в неделю — по субботам.
  • С 20 июля и до конца месяца он добавит перелеты по вторникам.
  • График на август предусматривает полеты снова один раз в неделю — по четвергам, а в сентябре уже три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Минимальная цена авиабилетов из Киева в Абу-Даби начинается от 840 грн в одну сторону с учетом перевозки маленькой ручной клади. Однако число рейсов с такими ценами ограничено.

Почему Wizz Air вернулся в аэропорт «Борисполь»

О причинах изменения дислокации самолетов венгерского лоукостера еще в мае 2021 года на пресс-конференции рассказал Денис Костржевский, глава совета директоров компании «Мастер-Авиа», которая управляет аэропортом «Киев».

«Wizz Air переходит на [более вместительные] самолеты Airbus А321, которые летают из нашего аэропорта с ограничениями. А из Борисполя они могут летать без ограничений. И именно дальние рейсы, например в ОАЭ — это граничная дальность для тех самолетов. Они должны выполнять полностью загруженными пассажирами, грузом и еще полностью заправленными. Из аэропорта «Киев» А321 с полной загрузкой просто не вылетает. Потому авиакомпания приняла решение летать в Абу-Даби из соседнего аэропорта», — объяснил Кострежевский.

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