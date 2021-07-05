Юристы объяснили, какие евробляхи нельзя штрафовать на 170 тыс грн

Владельцев автомобилей на иностранной регистрации, которые ввезли в Украину до 22 августа 2019 года нельзя штрафовать на 170 000 гривен. Для них действуют "старые" штрафы в размере от 8 500 до 17 000 гривен, сообщает "Дорожный адвокат".

До августа 2019 года в Украине действовали ст. 470 и 481 Таможенного кодекса, которые предусматривали штрафы за нерастаможенные автомобили на иностранных номерах в размере от 8 500 до 17 000 гривен. Потом наказание за такое правонарушение резко увеличилось.

Но, как говорят юристы, гражданин может нести отвественность только на основании закона, который действовал на момент совершения правонарушения.

В соответствии со ст. 58 Конституции Украины законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Никто не может отвечать за деяния, которые на момент их совершения не признавались законом как правонарушение.

Юристы отмечают, что штраф в 170 000 гривен владельцам автомобилей на иностранной регистрации, которые ввезли в Украину до 22 августа 2019 года, является незаконным.

Напомним, в Украине с 15 июня действует льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Он будет продолжаться до 15 ноября текущего года.