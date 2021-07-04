Трио ведущих китайских производителей электромобилей завершило июнь рекордными поставками

Китайский авторынок является крупнейшим в мире с 2009 года, сегмент электромобилей не является исключением. Борьбу за кошельки местных покупателей ведут три достаточно молодые марки: Nio, Li Auto и Xpeng. Июнь они завершили с новыми рекордами по количеству отгруженных электромобилей, причём Xpeng впервые за долгое время скатился со второго места на третье.

Источник изображения: CNBC

Как отмечает CNBC, компания Nio в июне отгрузила рекордные 8 083 электромобиля, на втором месте оказалась Li Auto с 7 713 экземплярами гибридной модели Li One, а вот Xpeng скатилась на третье место с 6 565 электромобилями двух моделей: седаном P7 и кроссовером G3. До конца года марка выведет на рынок более доступный седан P5 (на фото выше) и обновлённую версию кроссовера с индексом G3i. Компании Xpeng удалось превзойти собственный прогноз по количеству отгруженных во втором квартале электромобилей на 1400 штук. В случае с Li Auto эта разница превысила 2000 электромобилей. Молодые китайские компании начинают с продвижения на рынок более дорогих моделей, но недавно дешёвый Wuling Hongguang Mini стал лидером по количеству проданных в Китае экземпляров. При базовой цене $4500 он предлагает запас хода до 120 км и максимальную скорость 100 км/ч, чего вполне хватает жителям китайских городов, многие из покупателей модели являются женщинами.

На седьмое июля назначено публичное размещение акций Xpeng, которое поможет компании привлечь около $2 млрд инвестиций. Компании Tesla, которая выпускает на территории Китая кроссоверы Model Y и седаны Model 3, в прошедшем квартале удалось отгрузить по всему миру 201 250 электромобилей. Какая часть из них была реализована в Китае, косвенно покажет подробный квартальный отчёт, который ещё не опубликован. Принято считать, что продажи электромобилей Tesla во втором квартале были подорваны серией репутационных скандалов, что только усиливает интригу от ожидания полной отчётности. В первом квартале этого года примерно треть всей полученной выручки Tesla пришлась на Китай .



