Новый Toyota Land Cruiser Prado появится позже, чем ожидалось

Продажи Toyota Land Cruiser Prado нового, пятого, поколения могут начаться не зимой 2022 года, как ранее ожидалось, а летом 2023 года. Об этом сообщает японское издание Best Car Web со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Старт серийного производства нового Land Cruiser Prado задерживается из-за того, что компания Toyota планирует вначале обновить некоторые другие свои модели и начать выпускать новый кроссовер Crown.

Toyota Land Cruiser Prado пятого поколения построят на новой платформе, из-за чего по своим размерам он будет немного меньше, чем модель четвертого поколения. Однако, он сохранит все свои внедорожные качества.

Японский внедорожник получит современные технологии, в том числе коммуникации, безопасности и помощи водителю. Текущее поколение появилось в 2009 году, и с тех пор в автомобильном мире многое изменилось.

В линейку двигателей войдет бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и 2,8 л дизельный мотор. Также покупателям предложат гибридную версию.

В Украине сейчас Toyota Land Cruiser Prado стоит от 1 273 446 гривен. Он оснащается 4,0 л бензиновым двигателем мощностью 282 л.с.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи обновленной Toyota Camry. Она получила небольшие изменения в дизайне и новые технологии.