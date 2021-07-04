Новый Toyota Land Cruiser Prado появится позже, чем ожидалось

Продажи Toyota Land Cruiser Prado нового, пятого, поколения могут начаться не зимой 2022 года, как ранее ожидалось, а летом 2023 года. Об этом сообщает японское издание Best Car Web со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Новый Toyota Land Cruiser Prado появится позже, чем ожидалось

Старт серийного производства нового Land Cruiser Prado задерживается из-за того, что компания Toyota планирует вначале обновить некоторые другие свои модели и начать выпускать новый кроссовер Crown.

Toyota Land Cruiser Prado пятого поколения построят на новой платформе, из-за чего по своим размерам он будет немного меньше, чем модель четвертого поколения. Однако, он сохранит все свои внедорожные качества.

Японский внедорожник получит современные технологии, в том числе коммуникации, безопасности и помощи водителю. Текущее поколение появилось в 2009 году, и с тех пор в автомобильном мире многое изменилось.

Новый Toyota Land Cruiser Prado появится позже, чем ожидалось

В линейку двигателей войдет бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и 2,8 л дизельный мотор. Также покупателям предложат гибридную версию.

В Украине сейчас Toyota Land Cruiser Prado стоит от 1 273 446 гривен. Он оснащается 4,0 л бензиновым двигателем мощностью 282 л.с.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи обновленной Toyota Camry. Она получила небольшие изменения в дизайне и новые технологии.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе с украинскими морякамиВ Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе с украинскими моряками
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
В Черном море потерпело аварию украинское рыболовецкое судно (обновлено)В Черном море потерпело аварию украинское рыболовецкое судно (обновлено)
В аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в АнталиюВ аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в Анталию
В Лондоне на станции метро вспыхнул масштабный пожарВ Лондоне на станции метро вспыхнул масштабный пожар
Блок рекламы


Похожие новости
Toyota RAV4 готовится к обновлениюToyota RAV4 готовится к обновлению
Volvo показал свой новый внедорожникVolvo показал свой новый внедорожник
Новый Toyota Land Cruiser оснастили старым 20-летним моторомНовый Toyota Land Cruiser оснастили старым 20-летним мотором
Информацию про новый Kia Sportage рассекретили раньше времениИнформацию про новый Kia Sportage рассекретили раньше времени
В Европе тестируют новый седан, который заменит Ford MondeoВ Европе тестируют новый седан, который заменит Ford Mondeo
В Европе тестируют новый Renault KadjarВ Европе тестируют новый Renault Kadjar
В Украину привезли партию Toyota Land Cruiser 300В Украину привезли партию Toyota Land Cruiser 300
Dacia показала новый логотип и стиль для своих автомобилейDacia показала новый логотип и стиль для своих автомобилей
Представлен новый пикап для украинских дорогПредставлен новый пикап для украинских дорог
Mitsubishi в конце года начнет продавать новый кроссоверMitsubishi в конце года начнет продавать новый кроссовер
Последние новости
Подгружаем последние новости