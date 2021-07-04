На Филиппинах разбился военный самолет, известно о 17-ти погибших
40 человек спасли.
На Филиппинах разбился военный транспортный самолет C-130. По последней информации, 40 человек спасли, 17 погибли.
Об этом пишет english.alarabiya.net.
Инцидент произошел, когда самолет пытался приземлиться на острове Джоло в провинции Сулу.
"Во время транспортировки наших войск с Кагаян-де-Оро (на южном острове Минданао) он пропустил взлетно-посадочную полосу, пытаясь восстановить управление, но не смог", - сказал генерал Сирилито Собежана.
"Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти больше жизней", - добавил он.
Многие из пассажиров недавно закончили базовую военную подготовку и были отправлены на беспокойный остров в составе совместной антитеррористической оперативной группы в регионе с преимущественно мусульманским населением.
Напомним, в июне в РоSSии в Кемеровской области разбился самолет L-410, на борту которого находились парашютисты. В катастрофе есть погибшие и раненые.