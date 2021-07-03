Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии

На сайте Верховной Рады появился законопроект, подписанный президентом Владимиром Зеленским. Согласно ему в Украине отменяется уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде. Закон вступил в силу с 01 июля, однако глава государства отменил его действие, передаёт «Матрица Свободы».

Законопроект об уголовной ответственности приняли еще осенью 2018 года, и он должен был вступить в силу 1 января 2020-го, но парламент отложил это на 6 месяцев, до 1 июля. Поэтому с 1 июля он вступил в силу, поскольку новый, который уголовную ответственность отменяет, глава государства тогда еще не подписал. Фактически теперь он будет отменен.

Уголовная ответственность касается не только нетрезвого вождения, но и допуска за руль пьяного водителя, отказа водителя пройти медосмотр на степень опьянения, употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.

Накануне, 1 июля, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что 60% всех правонарушений теперь будут проходить через институт уголовных проступков и следствие будет занимать лишь несколько месяцев.

А заместитель председателя Национально — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе отметил, что до принятия закона один следователь в своем производстве мог рассматривать одновременно от 300 до 500 дел. Это приводило к тому, что права граждан не всегда обеспечивались и не было возмещения причиненного преступлением вреда.

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