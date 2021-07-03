На юге Польши произошло ДТП с участием четырех украинцев
Они госпитализированы, в самом тяжелом состоянии - подросток.
Возле г. Тарнов на юге Польши произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинцев.
Об этом в Твиттере сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
В аварии пострадали четверо украинцев, в частности, несовершеннолетний.
Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм.
"Консул на месте происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей", - отметил Николенко.
Генеральный консул в Кракове Вячеслав Войнаровский в эфире канала "Украина 24" сообщил, что посетил реанимацию детской больницы, куда госпитализировали украинского подростка. Состояние ребенка очень тяжелое, повреждена голова и селезенка. Родители также пострадали и госпитализированы в другую клинику.
Напомним, в мае в Польше умерла украинка, которая попала в дорожно-транспортное происшествие вблизи г. Кашицу Подкарпатского воеводства в Польше 6 марта. Она стала седьмой жертвой аварии.