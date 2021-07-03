Сообщено о подозрении члену экипажа судна, разлившего в одесском порту 8 тонн пальмового масла

Украине нанесен ущерб на сумму около 65,2 млн грн.

Фото: ssu.gov.ua

Члену экипажа иностранного судна, действия которого повлекли за собой загрязнение внутренних морских вод Украины и нанесли государству ущерб на сумму около 65,2 млн грн, сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Согласно данным предварительного следствия, загрязнение произошло из-за сброса пальмового масла с иностранного судна. Это произошло в конце апреля прошлого года в акватории морского порта “Южный".

В связи с нарушением требований разгрузки судна, в воду попали почти 8,5 тонны загрязняющих веществ.

Судебно-экологическая экспертиза подтвердила миллионные убытки, нанесенные государству.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства ч. 2 ст. 243 (загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины старшему помощнику капитана морского судна сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности всех причастных лиц и возмещения причиненных государству убытков.

Фото: ssu.gov.ua

Разоблачение противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Доброславской окружной прокуратуры Одесской области.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в апреле 2020 года в одесском порту "Южный" судно Stavanger под флагом Тувалу разлило в воду свыше 8 тонн пальмового масла.

В 2015 году турецкое судно разлило растительное масло у берегов Украины в Николаевской области.