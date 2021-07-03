Toyota RAV4 готовится к обновлению

Компания Toyota обновила кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения для рынка Австралии. Через некоторое время примерно в таком же стиле появится и обновленная европейская версия RAV4.

Toyota RAV4 готовится к обновлению

Австралийский офис Toyota объявил про обновление Toyota RAV4, но пока не показал ни одной фотографии этой новинки. Известно только, что у нового RAV4 будут новые светодиодные фары и противотуманки, а также новые колесные диски.

У версии Cruiser будут электрорегулировки передних сидений в восьми направлениях и трехступенчатая вентиляция водительского и переднего пассажирского кресел. Версии с бензиновым двигателем получат систему Start/Stop.

Кроме того, в базовой комплектации станет больше оборудования и разнообразных полезных мелочей (например, появится подсветка дверных клавиш). У более дорогих комплектаций будут новые системы безопасности, например, система обнаружения препятствий при движении задним ходом с автоматическим торможением.

В Украине Toyota RAV4 в базовой комплектации стоит от 697 404 гривен. Такая комплектация оснащается 2,0 л бензиновым двигателем мощностью 173 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что в Украине начались продажи обновленной Toyota Camry, которая получила небольшие изменения в дизайне и новые технологии.


Максимов Віталій, Тудей

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