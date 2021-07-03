В Украине замечен редкий автомобиль за десятки тысяч долларов

На улицах Киева появился легендарный Chevrolet Corvette, стоимость которого начинается от 50 тыс. дол., а некоторые стоят и 200, и 300 тыс. дол.

Тот автомобиль, что был замечен в Киеве , 1961 года выпуска, дизайнерства известного Билла Митчелла.

Если говорить о характеристиках автомобиля, то нужно отметить 4,6- литровый V8 и 4-ступенчатую коробку передач.

И уже тогда, в 60-х годах, Шевроле предлагали и круиз-контроль, и электроприводы сидений, и кондиционер.