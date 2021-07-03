В Черном море потерпело аварию украинское рыболовецкое судно (обновлено)
РоSSия заявила, что была готова помочь украинцам, в МОУ эту информацию опровергли.
В Черном море потерпело аварию рыболовецкое судно "ОД-2592". По предварительной информации, жертв и травмированных нет.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Экипаж катера Морской охраны "Балаклава" спас рыбаков, которых уносило в открытое море на обесточенном судне.
Как информирует министерство, пост технического наблюдения "Черноморск" Одесского пограничного отряда среагировал на сообщение, которое появилось в радиоэфире в 02:40. По открытым каналам международной морской безопасности от экипажа гражданского судна, направлявшегося в сторону Грузии, поступила информация о фелюге, которая сигнальными ракетами передает сигнал бедствия.
Катер "Балаклава" немедленно выдвинулся в указанный район. Почти в 25 морских милях к югу от Тендровской косы моряки-пограничники обнаружили обесточенное рыболовецкое судно, потерявшее управление.
Капитан объяснил, что рыбаки в установленном порядке оформили выход на промысел из Очакова, однако через некоторое время произошла техническая неисправность, и обесточенное судно потеряло управление. Ветром их начало относить в открытое море. Экипаж подал сигнал бедствия.
В настоящее время катер "Балаклава" буксирует обесточенное судно в порт Очаков.
Пресс-секретарь морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк сообщила, что по предварительной информации, пострадавших нет, пишет Суспільне.
В то же время в Минобороны сообщили, что РоSSия распространила информацию о "готовности оказать помощь украинскому рыболовецкому судну", но это является "очередным информационным мероприятием РоSSии".
Распространение такой информации происходило в то время, когда судно уже буксировалось кораблем морской охраны ГПС Украины в Очаков. "При этом названный в роSSийском информационном вбросе ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS", - говорится в сообщении.