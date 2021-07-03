Названа ситуация, когда водителя нельзя оштрафовать за наркотическое опьянение

Если водитель не может физически сдать анализы мочи на определение наркотического опьянения, то его нельзя штрафовать по статье 130 КУоАП. К такому выводу по делу пришел Днепровский районный суд Киева.

Названа ситуация, когда водителя нельзя оштрафовать за наркотическое опьянение

В мае 2021 года в Киеве полицейские остановили автомобиль Mitsubishi, водитель которого якобы находился в состоянии наркотического опьянения (зрачки глаз не реагировали на свет, дрожали пальцы рук).

Полицейские предложили водителю пройти осмотр в наркологической больнице. В медучреждении водитель в силу физиологических причин не смог сдать мочу для исследований.

В конечном итоге врач на основании визуального осмотра выдал заключение, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения.

Поэтому водителя привлекли к ответственности по статье 130 КУоАП. Штраф по этой статье составляет до 51 тысячи гривен.

Административное дело попало на рассмотрение в суд. Суд пришел к выводу, что соответствующая Инструкция разрешает делать лабораторные исследования не только мочи, но также слюны, смывов с поверхности губ, кожного покрова лица и рук, крови. Таким образом, освидетельствование водителя в медицинском учреждении провели с нарушением Инструкции. Поэтому суд отменил штраф.

Ранее в Краматорске суд отменил штраф водителю, вынесенный по радару TruCAM. Причина – на фото не видно, кто управлял автомобилем в момент нарушения ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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