Китайцы сделали копию кроссовера Ford за 12 000 долларов

В Китае начались продажи обновленного кроссовера Yuan Pro компании BYD, который стоит от 12 000 долларов. Он считается копией популярного американского паркетника Ford EcoSport.

Китайцы сделали копию кроссовера Ford за 12 000 долларов

Главное отличие Yuan Pro от EcoSport в том, что он оснащается электрической силовой установкой. То есть это электромобиль. А американский кроссовер оснащается двигателями внутреннего сгорания.

Длина обновленного китайского электрического кроссовера составляет 4375 мм, ширина – 1785 мм, высота – 1680 мм, а колесная база – 2535 мм. Он получил новую радиаторную решетку, новые бамперы, противотуманные фары, а также новые колесные диски.

Китайцы сделали копию кроссовера Ford за 12 000 долларов

Силовая установка состоит из электромотора мощностью 135 л.с. и 210 Нм крутящего момента и литий-ионной батареи. Запас хода – 301 или 401 км, в зависимости от батареи. Батарея до 80% заряжается всего за 30 минут. Разгон до 50 км/ч занимает 3,9 секунды.

Внешне обновленный Yuan Pro по-прежнему очень похож на Ford EcoSport. Впрочем, тут нечему удивляться. Американский автогигант сейчас плотно сотрудничает с китайскими компаниями.

Китайцы сделали копию кроссовера Ford за 12 000 долларов

Ранее стало известно, что Ford разработал систему, благодаря которой стекла автомобилей больше не будут запотевать. Она активируется при обнаружении влаги в воздухе салона.


Максимов Віталій, Тудей

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