Китайцы сделали копию кроссовера Ford за 12 000 долларов

В Китае начались продажи обновленного кроссовера Yuan Pro компании BYD, который стоит от 12 000 долларов. Он считается копией популярного американского паркетника Ford EcoSport.

Главное отличие Yuan Pro от EcoSport в том, что он оснащается электрической силовой установкой. То есть это электромобиль. А американский кроссовер оснащается двигателями внутреннего сгорания.

Длина обновленного китайского электрического кроссовера составляет 4375 мм, ширина – 1785 мм, высота – 1680 мм, а колесная база – 2535 мм. Он получил новую радиаторную решетку, новые бамперы, противотуманные фары, а также новые колесные диски.

Силовая установка состоит из электромотора мощностью 135 л.с. и 210 Нм крутящего момента и литий-ионной батареи. Запас хода – 301 или 401 км, в зависимости от батареи. Батарея до 80% заряжается всего за 30 минут. Разгон до 50 км/ч занимает 3,9 секунды.

Внешне обновленный Yuan Pro по-прежнему очень похож на Ford EcoSport. Впрочем, тут нечему удивляться. Американский автогигант сейчас плотно сотрудничает с китайскими компаниями.

Ранее стало известно, что Ford разработал систему, благодаря которой стекла автомобилей больше не будут запотевать. Она активируется при обнаружении влаги в воздухе салона.