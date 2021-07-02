Грузовой Boeing 737 сел на воду в океане возле Гонолулу

Обоих пилотов удалось спасти.

Грузовой Boeing 737 сел на воду в океане возле Гонолулу
Фото: Jet Photo

Грузовой самолет Boeing 737 авиакомпании Transair совершил вынужденную посадку на воду у побережья Гавайских островов, пишет издание Hawaii News Now.

По данным департамента транспорта американского штата Гавайи, это произошло около двух часов ночи по местному времени в трех километрах от аэропорта "Калаелоа".

Обоих пилотов было спасено - одного из них на вертолете доставили в местную больницу, а второго доставили на берег на лодке.

По данным Федерального управления гражданской авиацией (FAA), перед аварийной посадкой экипаж самолета доложил о неисправности двигателя. Пилоты собирались вернуться в аэропорт Гонолулу, но им пришлось садиться на воду, пишет CNBC.

Грузовая авиакомпания Transair является местным перевозчиком, она выполняет рейсы между Гавайскими островами. Именно этот самолет следовал из Гонолулу в Кахулуи, что находится на другом острове в 150 километрах от отправной точки.

Фото: Flightradar24

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