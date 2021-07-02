В общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов

Должность отменена, билеты - у водителя.

В общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов
Фото: kp.ua

С 1 июля наземный городской транспорт Киева начал работать без кондукторов. Одноразовые билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах теперь продают водители.

"Должность кондуктора официально отменена. Часть сотрудников, которые выполняли эту работу переведены на смежные профессии. А именно ими усиленно штат контролеров, проверяющих оплату проезда в городском транспорте", - цитирует газета "Сегодня" заявление "Киевпасстранс".

Штат кондукторов насчитывал до тысячи человек. Части из них пришлось уволиться, так как они не подходят на работу контролерами по возрасту.

Предприятие призвало пассажиров оплачивать проезд в городском наземном транспорте, поскольку контроль будет усилен на всех маршрутах. Штраф за безбилетный проезд - 160 гривен, разовый талон стоит 8 гривен.

Проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и фуникулере можно оплатить с помощью электронной билета или заранее приобрести бумажные билеты.

Напомним, что "Киевпастранс" давно собирался ликвидировать должность кондуктора. В частности, об этом говорили еще в 2019 году.

Тогда сообщалось, что на начало 2017 года в "Киевпастрансе" работало около 1250 кондукторов, на начало 2018 - 1123, а на 1 июля 2019 - уже 1088.

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