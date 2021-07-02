Такси подорожает в Украине

Украинцам придется чаще и больше ходить пешком. Службы такси объявили о повышении стоимости перевозок пассажиров. Тарифы существенно вырастут.

В Украине подорожает такси: перевозчики объявили о повышении тарифов

Все крупные службы-перевозчики Украины объявили, что в ближайшее время планируют повысить тарифы на проезд в такси.

Так, такси-сервис Uber сообщил о повышении цен на услуги в июле текущего года. Это будет уже второе повышение тарифов на поездку в такси для украинцев. В апреле 2021 года, когда из-за карантина был запрещен проезд в общественном транспорте без спецпропуска, цены выросли втрое. К примеру, в Киеве стоимость поездки в такси в период ажиотажа достигала 400 гривен.

В украинских службах такси подтвердили факт, что повышают тарифы, когда возникают сложные условия и ажиотаж. Весной текущего года на резкое увеличение стоимости на проезд в такси даже отреагировал Антимонопольный комитет и инициировал проверку относительно законности взвинчивания тарифов.

В Украине подорожает такси: перевозчики объявили о повышении тарифов

Самые крупные службы такси в Украине Uklon, Uber, Bolt (бывший Taxify), OnTaxi и Экспресс такси запланировали повышение тарифов на свои услуги. Вероятнее всего, что и остальные, более мелкие перевозчики, последуют их примеру.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе с украинскими морякамиВ Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе с украинскими моряками
В Европе тестируют новый седан, который заменит Ford MondeoВ Европе тестируют новый седан, который заменит Ford Mondeo
Водители трамваев во Львове ночевали в вагонахВодители трамваев во Львове ночевали в вагонах
В аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в АнталиюВ аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в Анталию
В Лондоне на станции метро вспыхнул масштабный пожарВ Лондоне на станции метро вспыхнул масштабный пожар
Блок рекламы


Похожие новости
Почему подержанные авто из США так дешево стоят в УкраинеПочему подержанные авто из США так дешево стоят в Украине
В Украине расширят полномочия инспекторов по парковкеВ Украине расширят полномочия инспекторов по парковке
В Украине продолжают штрафовать евробляхи возрастом до 5 летВ Украине продолжают штрафовать евробляхи возрастом до 5 лет
В Украине образовались очереди на новые автомобилиВ Украине образовались очереди на новые автомобили
В Украине появился уникальный зашифрованный автомобильВ Украине появился уникальный зашифрованный автомобиль
В Украине назвали автомобильные дороги, которые станут платнымиВ Украине назвали автомобильные дороги, которые станут платными
Renault представил новые авто в УкраинеRenault представил новые авто в Украине
20 самых популярных подержанных авто на газу в Украине20 самых популярных подержанных авто на газу в Украине
В Украине могут резко подорожать б/у автомобилиВ Украине могут резко подорожать б/у автомобили
Обязательный техосмотр в Украине с 2022 года: в Мининфраструктуры раскрыли деталиОбязательный техосмотр в Украине с 2022 года: в Мининфраструктуры раскрыли детали
Последние новости
Подгружаем последние новости