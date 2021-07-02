Такси подорожает в Украине

Украинцам придется чаще и больше ходить пешком. Службы такси объявили о повышении стоимости перевозок пассажиров. Тарифы существенно вырастут.

Все крупные службы-перевозчики Украины объявили, что в ближайшее время планируют повысить тарифы на проезд в такси.

Так, такси-сервис Uber сообщил о повышении цен на услуги в июле текущего года. Это будет уже второе повышение тарифов на поездку в такси для украинцев. В апреле 2021 года, когда из-за карантина был запрещен проезд в общественном транспорте без спецпропуска, цены выросли втрое. К примеру, в Киеве стоимость поездки в такси в период ажиотажа достигала 400 гривен.

В украинских службах такси подтвердили факт, что повышают тарифы, когда возникают сложные условия и ажиотаж. Весной текущего года на резкое увеличение стоимости на проезд в такси даже отреагировал Антимонопольный комитет и инициировал проверку относительно законности взвинчивания тарифов.

Самые крупные службы такси в Украине Uklon, Uber, Bolt (бывший Taxify), OnTaxi и Экспресс такси запланировали повышение тарифов на свои услуги. Вероятнее всего, что и остальные, более мелкие перевозчики, последуют их примеру.