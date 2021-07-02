Полицейские “фантомные“ патрули оказались незаконными

Использование в Украине полицейских "фантомных" патрулей, которые во время движения будут тайно измерять скорость встречных и попутных автомобилей, нарушает украинское законодательство. Об этом в Facebook написал эксперт по безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

Полицейские “фантомные“ патрули оказались незаконными

Он напомнил, что ст. 40 Закона "О Нацполиции" предусматривает размещение на видном месте информации о размещенной фототехнике и видеотехнике, технических средствах по выявлению и/или фиксации правонарушения.

"Фантомные" патрули получат радары (то есть технические средства) для выявления автомобилей, превышающих скоростной режим. При этом на автомобилях полицейских "фантомных" патрулей не будет никаких дополнительных обозначений. Значит, их использование в таком виде нарушает ст. 40 Закона "О Нацполиции".

Пока МВД никак не отреагировал на правовое несоответствие, на которое обратил внимание Караваев.

Полиция должна в ближайшее время начать использовать на дорогах в тестовом режиме "фантомные" патрули. Таких тестовых машин будет четыре. Для работы в "фантомных" патрулях купили кроссоверы Skoda Kodiaq.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что к 2024 году по украинским дорогам будут ездить более пяти сотен полицейских "фантомных" патрулей.


Максимов Віталій, Тудей

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