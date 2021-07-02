Volkswagen начал продавать свой самый большой кроссовер

В Китае начались продажи нового кроссовера VW Teramont. Теперь это самый большой кроссовер в модельной линейке Volkswagen.

Volkswagen начал продавать свой самый большой кроссовер

Длина VW Teramont составляет 5252 мм, ширина – 2002 мм, высота – 1795 мм, а колесная база – 2980 мм. Объем багажника - 357 литров. В салоне три ряда сидений. В зависимости от модификации в нем могут разместиться шесть или семь человек.

В салоне есть цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с большим дисплеем, повернутым в сторону водителя.

Этот кроссовер оснащается самым современным оборудованием и передовыми технологиями, в том числе системами активной безопасности и помощи водителю.

Volkswagen начал продавать свой самый большой кроссовер

В линейку двигателей входит 2,0 л бензиновый TSI в двух вариантах мощности (186 или 220 л.с.) и V6 2.5 TSI мощностью 299 л.с. Коробка передач – 7-ступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный.

В Китае Teramont в базовой комплектации стоит от 46 тысяч долларов. Будут ли его продавать в других странах – пока еще не известно.

Напомним, Volkswagen планирует разработать новый недорогой электромобиль, который по размерам будет похож на Polo. Его цена составит от 20 000 евро.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе с украинскими морякамиВ Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе с украинскими моряками
В Европе тестируют новый седан, который заменит Ford MondeoВ Европе тестируют новый седан, который заменит Ford Mondeo
Водители трамваев во Львове ночевали в вагонахВодители трамваев во Львове ночевали в вагонах
В аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в АнталиюВ аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в Анталию
В Лондоне на станции метро вспыхнул масштабный пожарВ Лондоне на станции метро вспыхнул масштабный пожар
Блок рекламы


Похожие новости
Nissan начал строить в Великобритании завод по производству батарей для электромобилейNissan начал строить в Великобритании завод по производству батарей для электромобилей
Volvo показал свой новый внедорожникVolvo показал свой новый внедорожник
Начался ремонт дороги к Лавандовой горе на ЗакарпатьеНачался ремонт дороги к Лавандовой горе на Закарпатье
Кроссовер Nissan за 7 000 долларов появился на глобальном рынкеКроссовер Nissan за 7 000 долларов появился на глобальном рынке
Начинаются продажи кроссовера Skoda за $15 000Начинаются продажи кроссовера Skoda за $15 000
10 признаков того, что пора продать свой автомобиль10 признаков того, что пора продать свой автомобиль
В Европе началось производство Nissan Qashqai нового поколенияВ Европе началось производство Nissan Qashqai нового поколения
Ford начал выпускать возрожденный внедорожник BroncoFord начал выпускать возрожденный внедорожник Bronco
Mitsubishi в конце года начнет продавать новый кроссоверMitsubishi в конце года начнет продавать новый кроссовер
В Украине начала действовать льготная растаможка авто: деталиВ Украине начала действовать льготная растаможка авто: детали
Последние новости
Подгружаем последние новости