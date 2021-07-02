Volkswagen начал продавать свой самый большой кроссовер

В Китае начались продажи нового кроссовера VW Teramont. Теперь это самый большой кроссовер в модельной линейке Volkswagen.

Длина VW Teramont составляет 5252 мм, ширина – 2002 мм, высота – 1795 мм, а колесная база – 2980 мм. Объем багажника - 357 литров. В салоне три ряда сидений. В зависимости от модификации в нем могут разместиться шесть или семь человек.

В салоне есть цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с большим дисплеем, повернутым в сторону водителя.

Этот кроссовер оснащается самым современным оборудованием и передовыми технологиями, в том числе системами активной безопасности и помощи водителю.

В линейку двигателей входит 2,0 л бензиновый TSI в двух вариантах мощности (186 или 220 л.с.) и V6 2.5 TSI мощностью 299 л.с. Коробка передач – 7-ступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный.

В Китае Teramont в базовой комплектации стоит от 46 тысяч долларов. Будут ли его продавать в других странах – пока еще не известно.

Напомним, Volkswagen планирует разработать новый недорогой электромобиль, который по размерам будет похож на Polo. Его цена составит от 20 000 евро.