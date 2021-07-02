Nissan начал строить в Великобритании завод по производству батарей для электромобилей

Японский автоконцерн Nissan объявил о начале строительства в Сандерленде крупнейшего в Великобритании завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Инвестиции в проект под названием EV36Zero составят £1 млрд.



Завод будет построен в рамках трехстороннего сотрудничества между Nissan, китайским разработчиком батарей Envision и городским советом Сандерленда. Новый завод даст городу более 900 новых рабочих мест, а с учетом новых логистических цепочек с подрядчиками — еще 4,5 тыс. рабочих мест во всей Британии.



Nissan также объявил, что начнет в Великобритании производство своего нового полностью электрического кроссовера. Выпуск будет осуществляться на мощностях автозавода Nissan в том же Сандерленде, где компания уже производит кроссоверы Qashqai, Juke, а также один из первых массовых электромобилей в мире Leaf.

