Станция метро "Дворец спорта" не будет работать из-за антитеррористических учений

Ограничения будут действовать 4 июля с 8:30 до 13:30.

Станция столичного метро "Дворец спорта" не будет работать на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30 в связи с антитеррористическими учениями.

В то же время пересадочный узел "Дворец спорта" - "Площадь Льва Толстого" будет работать в обычном режиме, сообщает пресс-служба КГГА.

Ранее в СБУ сообщали, что в центре столице 4 июля состоятся плановые антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей. Учения пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ДСНС и органов государственной власти.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.