Почему подержанные авто из США так дешево стоят в Украине

Подержанные автомобили из США в Украине пользуются огромным спросом из-за привлекательной цены.

Гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко объяснил, почему они дешевые, пишет UaMotors.

Естественно, если речь идет о так называемых битках, то по словам Олега Назаренко, их попросту невыгодно ремонтировать из-за высокой стоимости работ на СТО.

В качестве доказательства гендиректор ВААИД навел акт выполненных работ на американской СТО. Стандартное техобслуживание Jeep Liberty 2006 года потянуло почти на тысячу долларов (это при том, что подобный автомобиль там можно купить за $3 тыс.). А ведь никакие сложные работы не проводились.

При этом сами расходники и рабочие жидкости в США не такие уж и дорогие (хотя некоторые СТО могут заставить покупать детали у них). Все дело в стоимости ремонтных работ – например, замена свечей потянет на 162 доллара, а охлаждающей жидкости – на 90.

Замена ремня ГРМ обойдется в целых 700 долларов, а тормозных колодок – в 300. А все потому, что в Штатах очень высокие почасовые зарплаты и механики попросту не будут работать за копейки.

Соответственно, американцам выгодно менять машину раз в несколько лет или вовсе брать ее в лизинг. Ну а в случае ДТП лучше избавиться от авто – тем более, что владелец получит солидную компенсацию по страховке и сможет купить новый автомобиль.

Страховым компаниям также невыгодно восстанавливать авто после ДТП, ведь в этом случае стоимость работ на СТО будет заоблачной. Вот и отправляют битки на аукционы, где их за бесценок забирают украинцы. У нас кузовной ремонт гораздо дешевле, а потому авто из Америки получаются доступными.

Также Олег Назаренко объясняет популярность электрокаров в США, в том числе и дешевизной ТО.

«Электромобили на плановое обслуживание можно привозить раз на 40 тыс. км., да и сводится оно к замене охлаждающей жидкости в аккумуляторе и тормозной жидкости», – говорит он.

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