11-летний мальчик разбился за рулем BMW под Львовом

Пьяный отец с приятелем ехали с ним, оба остались живы.

Около полуночи 1 июля на Львовщине в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 11-летний мальчик, который находился за рулем BMW.

Кроме ребенка, в салоне автомобиля были его отец и владелец транспортного средства, оба - в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба областной полиции.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Рясное Львовского района.

"Как предварительно установили правоохранители, 11-летний житель Львова не справился с управлением автомобилем БМВ, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Полиция также установила, что управлять транспортным средством ребенку позволил отец - 35-летний житель села Рясное, который также был в автомобиле.

"Оба взрослых были в нетрезвом состоянии, в ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - отмечают в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Ранее во Львове патрульные остановили автомобиль с 14-летней водителем за рулем. Отца девочки оштрафовали на 3 400 гривен.