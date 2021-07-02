В Одесской области водитель автомобиля Nissan сбил трех человек на пешеходном переходе, погибли женщина с ребенком

Еще одну пострадавшую госпитализировали.

В Одесской области водитель автомобиля Nissan сбил трех человек на пешеходном переходе, погибли женщина с ребенком

Вечером 1 июля на трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, 33-летний водитель автомобиля Nissan сбил трех человек. Погибли женщина и мальчик, еще одну пострадавшую доставили в больницу.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности потерпевших. Решается вопрос о ее правовой квалификации.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, ДТП произошло на пешеходном переходе возле села Староказачье.

Ранее в полицию Тернополя пришел мужчина, который 15 лет назад насмерть сбил двух девушек и скрылся.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе с украинскими морякамиВ Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе с украинскими моряками
В Европе тестируют новый седан, который заменит Ford MondeoВ Европе тестируют новый седан, который заменит Ford Mondeo
Водители трамваев во Львове ночевали в вагонахВодители трамваев во Львове ночевали в вагонах
В аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в АнталиюВ аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в Анталию
В Лондоне на станции метро вспыхнул масштабный пожарВ Лондоне на станции метро вспыхнул масштабный пожар
Блок рекламы


Похожие новости
В Винницкой области в ДТП с участием трех автомобилей погиб пассажирВ Винницкой области в ДТП с участием трех автомобилей погиб пассажир
Кроссовер Nissan за 7 000 долларов появился на глобальном рынкеКроссовер Nissan за 7 000 долларов появился на глобальном рынке
Во Львове из-за жары загорелись два автомобиляВо Львове из-за жары загорелись два автомобиля
На первом участке "Дороги Единства" в Днепропетровской области 2 июля состоится пробег ретро-автомобилейНа первом участке "Дороги Единства" в Днепропетровской области 2 июля состоится пробег ретро-автомобилей
На Днепропетровщине в ДТП погибли два человека, восемь получили раненияНа Днепропетровщине в ДТП погибли два человека, восемь получили ранения
Во Флориде грузовик въехал в гей-парад, погиб человекВо Флориде грузовик въехал в гей-парад, погиб человек
В Париже женщины на электросамокате сбили пешехода, которая вскоре умерлаВ Париже женщины на электросамокате сбили пешехода, которая вскоре умерла
В Днепре в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погиб мужчинаВ Днепре в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погиб мужчина
В Европе началось производство Nissan Qashqai нового поколенияВ Европе началось производство Nissan Qashqai нового поколения
Nissan Note получил премиальную версию AuraNissan Note получил премиальную версию Aura
Последние новости
Подгружаем последние новости