2021-07-02
В Одесской области водитель автомобиля Nissan сбил трех человек на пешеходном переходе, погибли женщина с ребенком
Еще одну пострадавшую госпитализировали.
Вечером 1 июля на трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло смертельное ДТП.
Как сообщает пресс-служба областной полиции, 33-летний водитель автомобиля Nissan сбил трех человек. Погибли женщина и мальчик, еще одну пострадавшую доставили в больницу.
Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности потерпевших. Решается вопрос о ее правовой квалификации.
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, ДТП произошло на пешеходном переходе возле села Староказачье.
Ранее в полицию Тернополя пришел мужчина, который 15 лет назад насмерть сбил двух девушек и скрылся.