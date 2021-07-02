В Одесской области водитель автомобиля Nissan сбил трех человек на пешеходном переходе, погибли женщина с ребенком

Вечером 1 июля на трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, 33-летний водитель автомобиля Nissan сбил трех человек. Погибли женщина и мальчик, еще одну пострадавшую доставили в больницу.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности потерпевших. Решается вопрос о ее правовой квалификации.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, ДТП произошло на пешеходном переходе возле села Староказачье.

Ранее в полицию Тернополя пришел мужчина, который 15 лет назад насмерть сбил двух девушек и скрылся.