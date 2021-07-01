Украина и Кувейт восстанавливают прямое авиасообщение впервые за много лет

Первый рейс состоится 13 июля.

Украина и Кувейт восстанавливают прямое авиасообщение впервые за много лет
Фото: AliExpress

Украина и Кувейт с 13 июля восстанавливают прямое авиасообщение. Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник.

"13 июля, впервые за много лет, запускается прямой авиарейс Эль-Кувейт - Киев. Надеюсь, что уже в ближайшее время, после ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы смогут посетить эту замечательную страну", - написал он.

Напомним, что режим въезда граждан Украины в Кувейт - визовый. Украинские граждане могут оформить одноразовую туристическую визу сроком до 90 дней непосредственно в Международном аэропорту Кувейта или электронную визу через онлайн-сервис Министерства внутренних дел Кувейта.

Напомним, с августа 2020 года граждане Кувейта могут находиться в Украине без виз в течение 90 дней.



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