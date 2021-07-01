Вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен, - МИД

Первые рейсы в Анталию из Киева и Запорожья уже отбыли.

Вопрос получения разрешений на полеты в Турцию и из нее решено. Первые рейсы в Анталию из Киева и Запорожья уже отправились.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации авиаперевозчика, вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен. Уже отбыли первые рейсы Анталия-Киев, Анталия-Запорожье. Остальные будут вылетать в соответствии с обновленной полетной программой", - написал он в Твиттере.

Николенко попросил украинских пассажиров проверять расписание на сайте перевозчика.

Как сообщалось, по состоянию на утро 1 июля в аэропорту "Борисполь" задерживались пять рейсов в Анталию. Представители авиакомпаний сообщили, что рейсы перенесены из отсутствует разрешение Турции.