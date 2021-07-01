В Киеве увеличили тарифы на парковку

Тариф на парковку в спальных районах не изменился.

С 1 июля в Киеве устанавливаются новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц. Об этом говорится в распоряжении КГГА №1459, информирует пресс-служба КГГА.

Согласно документу, в I зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость 1:00 парковки составит 35 грн/час., а в II зоне, на прилегающих к центру территориях - 25 грн/час. В спальных районах города стоимость остается без изменений - 5 грн/час.

В случае неуплаты за парковку на водителей налагают штрафы в соответствии с действующим законодательством - в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения « Киев Цифровой», «Приват 24» , Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.

В выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковки остаются бесплатными.