На рынке батарей для электромобилей китайцы потеснили корейцев

По статистике маркетинговых исследователей из SNE Research, в первые пять месяцев текущего года на долю южнокорейских производителей пришлась треть глобального рынка АКБ для электротранспорта. При этом доля корейских комплектующих в последнее время упала на фоне конкуренции со стороны китайских компаний.

На рынке батарей для электромобилей китайцы потеснили корейцев

koreatimes.co.kr

Всего «большая тройка» производителей, включающая LG Energy Solution Ltd., Samsung SDI и SK Innovation поставила АКБ совокупной ёмкостью 88,4 ГВт·ч в январе-мае текущего года. В аналогичном периоде прошлого года это число составляло 33,6 ГВт·ч.

Поставки заметно выросли с ростом спроса автопроизводителей на аккумуляторы для электромобилей, при этом рыночная доля корейцев упала на 34,9 % в сравнении с прошлым годом главным образом потому, что китайские компании расширили присутствие на собственном рынке электромобилей — сегодня крупнейшем в мире.

Первое место на рынке занимает китайская CATL с долей 31,2 %, за ней следует LG Energy Solution, поставляющая АКБ для Tesla, Volkswagen и Ford — 23,1 %. Два других крупнейших южнокорейских производителя — Samsung SDI и SK Innovation — закрепились на пятом и шестом местах соответственно.

«Корейское аккумуляторное трио, продемонстрировавшее высокие показатели в прошлом году, в этом уступает свою долю китайским производителям. Ожидается, что глобальная конкуренция будет усиливаться, поскольку китайский рынок продолжает расти, а производители аккумуляторов из КНР расширяют своё присутствие на европейском рынке», — заявили аналитики SNE Research.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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