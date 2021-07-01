2021-07-01
В Киеве на Берестейской перевернулась фура, задев несколько легковых автомобилей и конструкцию путепровода
Предварительно, у грузовика на ходу лопнуло колесо.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве под путепроводом на Берестейской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
"Серьезное ДТП произошло под путепроводом на Берестейской. У водителя грузовика на ходу лопнуло колесо, от чего его отбросило в легковой автомобиль и в саму конструкцию путепровода. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Сейчас движение транспорта затруднено.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, до конца года в Украине планируют установить более 100 комплексов для взвешивания транспорта.