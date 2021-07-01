В Украине расширят полномочия инспекторов по парковке

В Украине хотят значительно расширить полномочия инспекторов по парковке. Народные депутаты Верховной рады приняла за основу соответствующий законопроект №4594, свидетельствуют данные сайта парламента.

В частности, проект этого закона предлагает разрешить инспекторам по парковке рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных не только частями 1, 3 и 6 ст. 122 Кодекса административных правонарушений, но и частью 5 этой статьи. Сейчас в нашей стране такие права имеют только сотрудники полиции.

Напомним, часть 5 ст. 122 КУоАП предусматривает наказание за остановку или стоянку автомобилей на местах, где разрешена остановка или стоянка только машин, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью.

Также часть 5 ст. 122 предусматривает наказание за создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемого ими транспорта, а также за неправомерное использование опознавательного знака "Водитель с инвалидностью".

Авторы этого проекта закона исходили из того, что возле торговых центров и супермаркетов почти постоянно наблюдаются ситуации, когда места для стоянки автомобилей, которыми управляют лица с инвалидностью, заняты другими транспортными средствами. А инспекторы по парковке не имеют возможности с этим бороться.

Напомним, к 2024 году на украинских дорогах установят 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД. Так планируют снизить количество ДТП из-за превышения скорости.