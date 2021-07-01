Электронным билетом можно воспользоваться во всех видах муниципального транспорта, - КГГА

В КГГА отметили, что все киевляне-льготники могут пользоваться льготами в полном объеме.

Электронным билетом можно воспользоваться во всех видах муниципального транспорта, - КГГА
Фото: КГГА

Электронный билет успешно функционирует во всех видах коммунального транспорта столицы. Об этом говорится в заявлении КГГА.

«За время существования электронного билета власть технологически адаптировала к системе электронного билета 100% сети коммунального транспорта: 1 326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов в метро. Было создано более 4 тысяч мест продажи е-билета. А в приложении «Киев Цифровой» всегда можно удобно пополнить свою транспортную карту или приобрести разовый QR-билет для себя или друга», - заявили у Кличко.

В КГГА отметили, что все киевляне-льготники могут пользоваться льготами в полном объеме.

«Заметим, что льготники-киевляне могут пользоваться льготами в городском транспорте в полном объеме. Сегодня «Карточка киевлянина» является единственным механизмом, который позволяет фактически зафиксировать, сколько пассажиров воспользовались льготой на проезд. На основании этих данных перевозчики смогут получать из городского бюджета полную компенсацию за перевозку льготников-киевлян», - сказано в заявлении.

У Кличко также рассказали, что запуск электронного билета в маршрутках отложили на полтора года из-за отсутствия предусмотренной Министерством социальной политики компенсации льготникам из других городов.

«Распоряжение о переносе внедрения системы в полном объеме было подписано в пятницу, 25 июня, что связано исключительно с неспособностью Министерства социальной политики Украины обеспечить компенсацию льготного проезда соответствующим категориям пассажиров - гражданам, не зарегистрированным в Киеве. На решение этого вопроса Министерству понадобится еще полтора года», - подытожили в заявлении.

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