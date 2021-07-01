Volvo показал свой новый внедорожник

Компания Volvo представила концепт Volvo Concept Recharge, на базе которого построят новый флагманский электрический внедорожник. В продаже он появится в 2022 году.

Внедорожник на базе концепта Recharge станет заменой для Volvo XC90. Это будет самый большой внедорожник в модельной линейке шведского автогиганта.

Как будет называться новый шведский электрический внедорожник – пока еще не известно. Мы знаем, что его построят на совершенно новой платформе и в новом стиле дизайна. Этот стиль дизайна будет применяться во всех новых электромобилях Volvo.

У концепта задние двери открываются назад. Сохранятся ли они у серийной версии – мы не знаем.

Сканер LiDar установлен на передней части крыши возле ветрового стекла. Кстати, такой сканер будет в базовой комплектации всех новых автомобилей Volvo, что должно сделать их еще более безопасными.

К сожалению, шведы не обнародовали технические характеристики концепта Recharge. Поэтому пока мы не может сказать, какой даже примерно будет запас хода у серийной версии.

Напомним, ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.