Украина возобновила железнодорожное сообщение со Словакией

Детали "Укрзализныця" обещает раскрыть позже.

Украина возобновила железнодорожное сообщение со Словакией
Фото: Александр Рудоманов

АО "Укрзализныця" с 1 июля возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железных дорог и в связи с улучшением эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.

Детали УЗ обещает раскрыть позже.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер Словакии призвал бороться с коронавирусом так, как когда-то с коммунистами.

С 9 ноября 2020 года Словакия закрыла пункты пропуска на границе с Украиной из-за коронавируса. 14 ноября в стране продлили чрезвычайную ситуацию на 45 дней, однако ослабили жесткий карантин из-за уменьшения количества больных.

16 ноября сообщалось, что на границе со Словакией открыто пешеходное движение, а транзитный проезд остается без ограничений и осуществляется круглосуточно.

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