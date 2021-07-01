Растаможка автомобилей по новым правилам не радует украинцев

15 июня вступили в силу законы о льготной (доступной) растаможке авто на еврономерах (4643-д и 4644-д.). Вопреки ожиданиям, новые правила оказались не такими уж и привлекательными – в некоторых случаях стоимость легализации может превысить цену своего автомобиля.

Об этом наглядно свидетельствует инфографика, которую опубликовало сообщество Авто Евро Сила на своей странице в Фейсбуке, сообщает «Автопортал» .

Как видно, на картинке отображена стоимость растаможки на примере Volkswagen Golf IV 2001 года выпуска с 1,9-литровым дизельным двигатель. Общая сумма, которую необходимо потратить на легализацию данного авто – 54 374 грн. По актуальному курсу это ровно 2 000 долларов.

При этом такие «Гольфы» продаются в Европе как раз по 1500-2000 евро. Выходит, что покупателю такая машина «становится» примерно в 4 000 долларов. Однако за такие же деньги Golf IV можно найти и на внутреннем рынке – сразу с украинской регистрацией.

Напомним, что принятием вышеупомянутых законов чиновники обещались сделать растаможку для всех ввезенных «евроблях» на уровне 1 000 евро. Хотя не обошлось все же без исключений: действие документов распространяется лишь на авто стандарта не ниже Евро-2, кроме того, охватывают они лишь те автомобили, которые были ввезены до 31 декабря 2020 года включительно. На всё про всё «бляхерам» дали 180 дней.