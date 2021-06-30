Honda удивит новым электрическим внедорожником

Honda планирует разработать и выпустить на рынок новый электрический внедорожник Honda Prologue EV. В нем японская компания будет использовать технологии американского концерна General Motors.

Honda удивит новым электрическим внедорожником

General Motors и Honda ранее договорились о разностороннем сотрудничестве, чтобы снизить затраты на разработку и выпуск новых автомобилей. Первым результатом сотрудничества этих двух автогигантов станет Prologue EV.

Этот внедорожник будет использовать, в частности, аккумуляторы Ultium концерна General Motors. Кстати, этими аккумуляторами уже оснащаются электромобили Cadillac Lyriq и GMC Hummer EV.

Honda удивит новым электрическим внедорожником

Honda говорит, что Prologue EV предназначен, прежде всего, для рынка США. Будет ли он продаваться в Европе – пока не известно. В любом случае, эта новинка появится еще не скоро – в 2024 году.

Сколько Prologue EV сможет проехать на одной подзарядке батареи – пока не известно. Японцы утверждают, что они будут использовать батарею большой емкости. Это значит, что запас хода будут большой.

Нужно отметить, что Prologue станет первым пунктом перехода компании Honda на электрические технологии. Об этом свидетельствует даже само название автомобиля.

Honda удивит новым электрическим внедорожником

Ранее эксперты назвали автомобили Honda, которые проедут 500 000 и больше километров.


Максимов Віталій, Тудей

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