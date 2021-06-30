Начался ремонт дороги к Лавандовой горе на Закарпатье

Дорога играет важную роль в туристической инфраструктуре.

На центральной дороге города Перечин, являющейся частью трассы национального значения Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство» начались дорожно-ремонтные работы. Эта дорога играет важную роль в туристической инфраструктуре Закарпатья, поскольку ведет ко многим достопримечательностям, одной из которых является Лавандовое гора, сообщил в Facebook заместитель главы Закарпатской ОГА Иштван Петрушка.

На дороге в пределах Перечина дорожники уже отфрезеровали старый слой полотна. На следующем этапе здесь должно быть сделано основание методом холодного ресайклинга, после чего на одной полосе дороги будут устроены выравнивающий и верхний слои.

Как отмечает заместитель главы ОГА, на дороге, проходящей через Перечин, в последние годы существенно увеличился туристический автотранспортный поток. Кроме Лавандовой горы, эта дорога позволяет также добраться до сел Лумшоры, Ликицары и других. Здесь проходит также так называемый Крестный путь, расположены сыроварня и единственный в мире памятник почтальону Федору Фекете.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко ранее назвал восстановление дорог местного значения приоритетным в 2021 году, поскольку именно этими дорогами большинство украинцев пользуются ежедневно.

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